رئيس جامعة العريش يترأس الاجتماع الدوري لمجلس الجامعة

ترأس الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة العريش، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، أعضاء المجلس، و أمين عام الجامعة.

بدأ الاجتماع بتقديم التهاني بمناسبة المولد النبوي الشريف وأعياد أكتوبر المجيدة، وبداية العام الجامعي الجديد، حيث أرسل المجلس برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذه المناسبة.

ثم استعراض المجلس الاستعدادات اللازمة لبدء العام الجامعي الجديد بكافة كليات الجامعة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، على أهمية توفير بيئة صحية ومناسبة لجميع الطلاب، مشددًا على استعدادات الكليات والمدن الجامعية لبدء تسكين الطلاب المغتربين.

كما تناول المجلس عدة موضوعات هامة، منها مشاركة الجامعة في المبادرات الرئاسية من خلال خطط الأنشطة الطلابية، بالإضافة لمناقشة عدد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بشؤون التعليم والطلاب والدراسات العليا والبحوث، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، وكذلك الموافقة على عقد العديد من المؤتمرات والندوات وخطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي الجديد.

وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة على التزام الجامعة بتوفير بيئة تعليمية متميزة تساهم في نجاح طلابنا. وأضاف أن استعداداتنا للعام الجامعي الجديد تعكس حرصنا على تلبية احتياجات الطلاب وضمان راحتهم، ونتطلع إلى مشاركة فعالة في المبادرات الوطنية التي تعزز من دور الجامعة في خدمة المجتمع.

وفي ختام الاجتماع بعث رئيس الجامعة بخالص التمنيات والتوفيق والنجاح للجميع وحثهم على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.