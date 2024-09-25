السوبر الأفريقي.. غدًا المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك والأهلي

يعقد غدًا الخميس المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر الأفريقي، التي تجمع الزمالك أمام الأهلي، والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا.

ومن المقرر أن يقام المؤتمر الصحفي في الثانية عشرة والنصف ظهراً، باستاد الأمير فيصل بن فهد بن عبد العزيز بالملز بمدينة الرياض.

ويحضر المؤتمر الصحفي من جانب الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وعمر جابر لاعب الأبيض.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبلة للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.