ضمك يودع كأس الملك من ناد درجة ثانية في غياب طارق حامد

ودع فريق ضمك، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، منافسات كأس الملك بعد خسارته بهدفين دون رد من النجمة أحد أندية الدرجة الثانية، وذلك في دور الـ32 من البطولة.

شهدت مباراة ضمك ضد النجمة، غياب طارق حامد بسبب الإصابة، التي أبعدته مؤخرًا عن الملاعب في أكثر من لقاء لفارس الجنوب.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن ينجح النجمة في تحقيق الفوز بثنائية دون رد، ليتأهل إلى دور الـ16 ويحقق مفاجأة مدوية بإقصاء ضمك أحد أندية الدوري السعودي.

يغيب طارق حامد عن مباريات ضمك؛ للإصابة حيث لم يكشف فارس الجنوب طبيعة إصابة نجم المنتخب الوطني السابق حتى الآن.

مفاجآت كبيرة تهز كأس الملك

ولم يكن إقصاء ضمك هو المفاجأة الوحيدة في دور الـ32 في كأس الملك، حيث شهدت البطولة العديد من المفاجآت الأخرى، أبرزها: إقصاء أهلي جدة من الجندل، والفتح من الجبلين.

يذكر أن، فريق الهلال هو حامل لقب كأس الملك في الموسم الماضي، بعد فوزه على النصر في المباراة النهائية بركلات الترجيح.