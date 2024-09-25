محمد الجبالي: معرض اتجاهات يتضمن 40 عمل لـ 10 فنانين من أجيال مختلفة

يفتتح جاليرى قرطبة فى السابعة مساء يوم السبت ٥ أكتوبر ، معرض اتجاهات الذى يضم ٤٠ عملا فنيا لـ 10 فنانين تشكيليين من أجيال مختلفة فى مجالات التصوير و الرسم و النحت و الخزف، و يستمر حتى ٢٤ أكتوبر 2024.

ويقول محمد الجبالى، مؤسس جاليرى قرطبة لـ "البوابة نيوز"، إن إسم المعرض جاء من تباين و إختلاف الاتجاهات الفنية المعروضة إلا أنها فى مجملها تكون جملة تشكيلية ثرية و مختلفة، ويتميز العرض بعدة أمور أهمها عرض مجموعة أعمال للفنانة السويسرية الراحلة مارجو فيون و التى عشقت مصر وعاشت فيها حياة حافلة بالفن و الإبداع.

وأضاف: " أن أعمالها شديدة الندرة لذلك عرض مجموعة أعمال لها يمثل خطوة مهمة فى الوقت الحالى، كما توجد أعمال زيتية للفنان الراحل سامح البنانى الذى تميز بأسلوب خاص فى رسم المناظر الطبيعية اللاند سكيب، و أعمال للفنان محمد يوسف الذى عرف بقوة التصميم و عنفوان اللون و القدرة على الاختزال بتمكن و براعة و وعى".

وتابع: "و يوجد عملين من الحجم الكبير للفنان د. مصطفى عيسى من مجموعة الجذور التى تناقش قضية الهوية بأسلوب شديد التميز و الخصوصية و تهب على المعرض رياح جنوبية محملة بأعمال الفنان أحمد سليم ابن محافظة أسوان الذى يرصد العادات و التقاليد الجنوبية كالأفراح و الرقصات و التحطيب و غيرها من العادات و الموروثات البديعة”.

وأردف: " و يعرض المعرض أيضا مجموعة لوحات تعرض لأول مرة للفنان سندباد صادق الذى عمل لفترة طويلة فى مجال الدعاية و الإعلان و التصميم و قرر ان يغزو مجال التشكيل بوعى و استفادة من خبراته السابقة فى المجالات الأخرى و كذلك أعمال الفنان مديح طاهر التى تحمل فى طياتها حالة من العفوية و التعبيرية التى تثير العديد من التساؤلات و أخيرا من جيل الشباب تأتى أعمال الفنان الواعد بدر الشروانى مفاجأة بكل المقاييس فهو رغم حداثة سنه يمتلك خبرة و رصانة الكبار فى الأداء و التكوين و اللون من خلال بالتة شديدة الخصوصية و أسلوب خاص يجعل له صوت متفرد. و فى مجال النحت يعرض الفنان المتميز سامح بكر تمثالين بخامة البرونز من أحدث انتاجه".

واختتم: "و تمثال كبير من البرونز يعد إضافة للمعرض من حيث الحجم و قوة البناء و التلخيص و الحالة الفنية للعمل و فى مجال الخزف يعرض الخزاف عبد الفتاح شملول مجموعة أوانى و أطباق خزفية من أحدث إنتاجه. و الملفت فى هذا العرض انه رغم تعدد الاتجاهات الفنية تنوعها الا انها تتعايش مع بعضها البعض لتكون جملة بصرية مختلفة و متفردة".