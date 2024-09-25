محافظ الشرقية يفتتح مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الــ 28

إفتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة في دورته الـ 28 والذي تنظمه المحافظة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للتنشيط السياحي بالشرقية تحت رعاية وزارتي السياحة والآثار والشباب والرياضة والهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي بقرية الفروسية بمدينة بلبيس في الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري إحتفالاً بالعيد القومي للمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتورة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار، والدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، و الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء طيار أركان حرب أحمد الشاذلي مدير الكلية الجوية، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والمستشار العسكري للمحافظة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفي عميد كلية التجارة وأمين عام جامعة الزقازيق والدكتور وديع انطوان نائب ثان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالشرقية، والدكتورة رشا حسن مديرة الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة ، وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات العامة والنوعية بالديوان العام وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المشايخ والعواقل العربية ورعاة المهرجان وأصحاب المزارع ومربي ومحبي الخيول العربية الأصيلة وأبناء المحافظة.

بدأت فعاليات حفل إفتتاح المهرجان بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تقديم عرض جوي لطائرات طراز K8 التابعة للقوات الجوية المصرية عكست مستوى الكفاءة والتدريب الذي يتمتع به "نسور الجو" واستعدادهم التام للدفاع عن سماء مصرنا الغالية ، أعقبه استئذان قائد طابور العرض باتحاد الشرطة الرياضي من محافظ الشرقية ببدء الفعاليات ممتطياً جواده حاملاً علم جمهورية مصر العربية ويتبعه 7 فرسان حاملين أعلام " جمهورية مصر العربية – المملكة العربية السعودية - دولة الإمارات العربية المتحدة- دولة قطر- وزارة الداخلية - محافظة الشرقية – شعار مهرجان الشرقية للخيول في دورته الـ 28.

قدم المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية كلمة رحب فيها بالحضور من المحافظين وسفراء الدول العربية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القبائل العربية والقيادات التنفيذية وأعضاء النوادي الرياضية ومربي الخيول العربية الأصلية، مؤكداً أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يحظى دائماً بإقبال كبير وإهتمام دولي متزايد ويسجل هذا العام مشاركة أكثر من 120 من الخيول في مسابقات جمال الخيل من جنسيات (السعودية – الكويت – الإمارات – قطر) إضافة إلى 67 من المشاركين في مسابقات أدب الخيل ليواصل مهرجان الشرقية تميزه وتصدره لكافة الفاعليات ويعزز من مكانة الشرقية كحاضنه لكبري الفعاليات والأحداث الرياضية المحلية.

وأضاف المحافظ أن مهرجان الشرقية للخيول العربية يشهد تطوراً كبيراً كل عام ويظهر ذلك جليا ً في الإقبال المتزايد من أبناء المحافظة للمشاركة في الحضور الأمر الذي يعزز من مكانته ضمن أبرز الأحداث والفعاليات الرياضية ويخلد إسمه كملتقى سنوي عالمي يجمع عشاق الفروسية والخيل العربية، مؤكداً أننا بحاجة إلي تعميق الثقة بقدراتنا على بناء غدٍ أفضل قائلاً لم يعد أمامنا إلا أن نجعل من حاضرنا عنواناً للأمل والتفاؤل والإستبشار بمستقبل مشرق لإحداث التنمية المنشودة ضمن خطة التنمية الشاملة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية متمنياً أن يخرج المهرجان بالصورة المشرفة التي تليق بأبناء المحافظة.

قدمت فرقه الشرطة للموسيقي العسكرية عرضا موسيقياً أعقبه إستعراضاً لفريق عجميات للدراما الحركية والتراث المصري بقيادة المايسترو عمرو عجمي ليمثل لوحه تراثية ووطنية تحيي روح الولاء والإنتماء لدي الأطفال والشباب نالت إعجاب الجميع.

كما شهدت الإحتفالية قيام فرسان إتحاد الشرطة الرياضي بتقديم عرض لرياضة الترويض تلاها تقديم عرض لإلتقاط الأوتاد وهي تعد أحد الرياضات العربية العريقة التي تميز بها الفرسان العرب منذ أعوام طويلة وهي رياضة تتسم بالكثير من الطموح والتحدي وتعبر عن مهارة الفارس وذكاؤه وقوة تركيزه وتمكنه من إلتقاط الأوتاد بالسيوف والرماح.

كما قدم فريق كورال جامعة الزقازيق بقيادة المايسترو الدكتورة هبه عبد الكريم بيومي باقة من الأغاني (امسك في حلمك – انا ابن مصر وميدلي وطني شمل أغاني " تسلم إيدينك – تحيا مصر – يا بلادي – يا مصر – زي ما هي حبها) وسط تفاعل كبير وانبهار من الحضور.

ألقت الدكتورة يمني البحار نائب وزير السياحة والآثار كلمه نقلت خلالها تحيات شريف فتحي وزير السياحة والآثار لمحافظ الشرقية وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي للمحافظة وافتتاح مهرجان الشرقية للخيول العربية مؤكدة إستمرار دعم الوزارة لكافة الفعاليات التي تساهم في إثراء الفكر وتنمية الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين وتعزيز الإنتماء الوطني ولاسيما لدى الأطفال والشباب وتعميق شعورهم بالإنتماء والفخر بحضارتهم المصرية العريقة، وهو ما يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الإنسان المصري.

حرص محافظ الشرقية على تقديم الدروع التذكارية لمحافظى الدقهلية والقليوبية ودمياط ونائبة وزير السياحة والآثار ورئيس جامعة الزقازيق ومدير الكلية الجوية ووزارة السياحة والآثار وكذلك المشرفين علي المهرجان والمشاركين في الفعاليات من ممثلي الهيئة العامة المصرية للتنشيط السياحي واتحاد الشرطة الرياضي والرعاة المشاركين فئه (الذهبي - الفضي - البرونزي) وشخصية العام لإسم / علي الفيل ( المربي وحكم الخيول العربية ) والدكتور يسري رضوان عضو المنظمة العالمية للخيول العربية WAHO وأستاذ طب الحيوان بجامعة لقاهرة سابقاً وكذلك الفرق المشاركة في المهرجان ومخرج العرض وأصحاب المزارع المشاركة.

وفي نهاية فعاليات مهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة حرص المحافظ على التقاط صوراً تذكارية مع الجميع معرباً عن خالص تمنياته للمشاركين بالفوز وحصد جوائز المهرجان.