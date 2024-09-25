روشتة صحية للأمهات مع بداية عام دراسي جديد

بمناسبة بدء موسم الدراسة الجديد، وحيرة الأمهات فى إعداد وجبة الإفطار أو تجهيز سندوتشات داخل "اللانش بوكس" للأطفال عند ذهابهم إلى المدرسة صباحا، ولابد من تمييز بين الأطعمة الصحية والأطعمة غير الصحية فى الوجبة المدرسية.

تنصح الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد التغذية الخاصة بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، فى تصريح خاص لـ "البوابة "، الأمهات بالابتعاد عن تناول الوجبات السريعة، لأن الوجبات السريعة تسبب أمراضا وتؤثر على صحة الأطفال، والاعتماد على العيش البلدى الأسمر بالردة أفضل من العيش الفينو أو الأبيض.

وتحذر شعير من اللحوم المصنعة مثل اللانشون والبرجر والسجق والجبنة المحفوظة من المواد الحافظة، لأنها تحتوى على ألوان وسكر تؤثر على صحة الطفل ويفضل الاعتماد على الأطعمة الصحية مثل البيض والجبن القريش والقشطة والمربى والحلاوة الطحينية، بالإضافة إلى تقطيع الخيار والخس والجرير والجزر مع السندوتش أو الوجبة بدلا من البسكويت والأطعمة المحتوية على الدهون غير الصحية المهدرجة، مضيفة أن الفول المدمس واللوبيا وحمص الشام مفيد جدا وكل البقوليات مفيدة للبنية الأساسية للطفل.

وأفادت إلى أن الأم يجب أن تقوم بتجهيز الطعام وصنعه فى البيت، كما يمكن خبز العيش مضاف إليه الردة، ونعتمد على الأطعمة الصحية دون الوجبات السريعة المكلفة وغير الصحية.

وأضافت، يجب تناول الخضروات والفاكهة بكثرة والرجوع للطبيعة أفضل ونتخلص من الألون والبطاطس الشيبسي، والشيكولاتة المليئة بالسكر.

وأوضحت، أنه يجب على الأم أن تعود إلى الأطعمة المفيدة الطبيعية؛ وأنه يمكن إعطاء الطفل البطاطا وهى تحتوى على فيتامين "أ" وفيتامينات أخرى متوفرة فى الغذاء الصحي؛ بالإضافة إلى ممارسة الحركة والمشى والنشاط الرياضى المتعدد.

