انطلاق قافلة طبية من جامعة الأزهر بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بالتنسيق والتعاون مع الإدارة الصحية بالحسنة عن قدوم قافلة طبية شاملة من جامعة الأزهر بمركز ومدينة الحسنة، اليوم الخميس، بمقر الوحدة الصحية في إطار استمرار ومواصلة مسيرة القوافل العلاجية الطبية لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأهالينا بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء لتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وتضم القافلة الطبية مجموعة متميزة من الأطباء في عدد من التخصصات تتضمن ( باطنة، جراحة عامة، أطفال، جلدية، عظام، رمد، كبد وجهاز هضمي، مسالك بولية، أسنان، أنف وأذن)، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على جميع المواطنين بمركز ومدينة الحسنة وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

وطالب مركز الحسنة جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة بالتوجه اليوم إلى مقر الوحدة الصحية بالحسنة وسوف تباشر القافلة عملها في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.