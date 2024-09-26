ads
الخميس 26 سبتمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

انطلاق قافلة طبية من جامعة الأزهر بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت رئاسة مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء بالتنسيق والتعاون مع الإدارة الصحية بالحسنة عن قدوم قافلة طبية شاملة من جامعة الأزهر بمركز ومدينة الحسنة، اليوم الخميس، بمقر الوحدة الصحية في إطار استمرار ومواصلة مسيرة القوافل العلاجية الطبية لتوفير خدمات الرعاية الصحية  لأهالينا بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء  لتحقيق الحياة الكريمة لهم.

وتضم القافلة الطبية مجموعة متميزة من الأطباء في عدد من التخصصات تتضمن  ( باطنة، جراحة عامة، أطفال، جلدية، عظام، رمد، كبد وجهاز هضمي، مسالك بولية، أسنان، أنف وأذن)، وذلك لتوقيع الكشف الطبي على جميع  المواطنين بمركز ومدينة الحسنة وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان.

وطالب مركز الحسنة جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة بالتوجه اليوم إلى مقر الوحدة الصحية بالحسنة وسوف تباشر القافلة عملها  في تمام الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

الإدارة الصحية جامعة الأزهر وسط سيناء مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء مدينة الحسنة بوسط سيناء الكشف الطبي