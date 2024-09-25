بعد افتتاح معرض الكتاب.. "الناشرين المصريين" يتقدم بالشكر لنقابة الصحفيين والمشاركين|صور

قامت لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين، برئاسة الأستاذ محمود خلف ، بتنظيم النسخة الأولى من معرض نقابة الصحفيين للكتاب والمقام في المدة من ٢٥ سبتمبر وحتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤ بمقر نقابة الصحفيين".

وقد افتتح المعرض الأستاذ فريد زهران رئيس اتحاد الناشرين المصريين والأستاذ خالد البلشي نقيب الصحفيين بحضور عدد من أعضاء مجلسي إدارة اتحاد الناشرين المصريين ونقابة الصحفيين، كما حضر الافتتاح الأستاذ محمود خلف رئيس لجنة المعارض بالاتحاد والأستاذ محمود عبد النبي رئيس لجنة العلاقات العامة وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين.

وقد اعرب الأستاذ فريد زهران عن شكره لنقابة الصحفيين وجميع أعضاء مجلس الإدارة واعتبر هذا المعرض مثالا حيًا للتعاون المنشود بين النقابة والاتحاد،

كما تقدم بالشكر والتقدير للناشرين المشاركين بالمعرض مساهماتهم القيّمة والضرورية لنجاح المعرض في نسخته الأولى.

ومن جانبه صرح الأستاذ محمود خلف رئيس لجنة المعارض باتحاد الناشرين المصريين أن هذا المعرض يأتي تتويجًا للجهود المستمرة من الاتحاد في دعم صناعة النشر في مصر، وتقدم بالشكر إلى الأستاذ محمود كامل رئيس اللجنة الثقافية بالنقابة وإلى الأستاذ سعيد حسني، آملا أن يكون المعرض بداية للتعاون مع نقابة الصحفيين.

وقد شارك في المعرض ٤٠ ناشرا مصريا بإصداراتهم المتميزة وبخصومات تصل إلى ٥٠%، والمعرض مفتوح للجمهور من غير أعضاء النقابة، وقد تم تنظيمه مجانا للناشرين.