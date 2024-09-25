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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

رئيس الوزراء: منظومة مياه الشرب على أعلى قدر من الأمان

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، بعد الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي، لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات.
وتستعرض البوابة أبرز تصريحات رئيس الوزراء: ومن أبرزها القيادة السياسية تدير ملف توفير الاحتياجات الداخلية للدولة بمنتهى الحكمة، متوسط كثافة الطلاب في الفصول أقل من 50 طالبًا.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تصريحات رئيس الوزراء