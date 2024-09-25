عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، بعد الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي، لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات.
وتستعرض البوابة أبرز تصريحات رئيس الوزراء: ومن أبرزها القيادة السياسية تدير ملف توفير الاحتياجات الداخلية للدولة بمنتهى الحكمة، متوسط كثافة الطلاب في الفصول أقل من 50 طالبًا.
تليفزيون البوابة
رئيس الوزراء: منظومة مياه الشرب على أعلى قدر من الأمان
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، بعد الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي، لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا، بعد الانتهاء من الاجتماع الأسبوعي، لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات.