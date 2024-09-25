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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة تفينتي في الدوري الأوروبي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
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أعلن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة تفينتي الهولندي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق مانشستر يونايتد، اليوم الأربعاء، نظيره تفينتي على ملعب أولد ترافورد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود جوشوا زيركزي تشكيل مانشستر يونايتد أمام تفينتي، ويعاونه ماركوس راشفورد، أماد ديالو وبرونو فيرنانديز.

ويتواجد المغربي نصير مزراوي أساسيًَا في تشكيل مان يونايتد، بجانب هاري ماجواير في خط الدفاع.

ويجلس على مقاعد بدلاء اليونايتد أمام تفينتي، كل من، كارلوس كاسيميرو، أليخاندور جاراناتشو، كوبي ماينو، وماسون ماونت.

وسقط مانشستر يونايتد في فخ التعادل السلبي أمام كريستال بالاس في الجولة الماضية بالدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة تفينتي في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: أندريه أونانا

خط الدفاع: نصير مزراوي - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - ديوجو دالوت

خط الوسط: مانويل أوجارتي - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديز

وفي الهجوم: أماد ديالو - جوشوا زيركزي - ماركوس راشفورد.

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