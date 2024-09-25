"الميني فوتبول" يهزم غانا ويواجه جنوب أفريقيا في نصف نهائي الأمم الأفريقية

فاز منتخبنا الوطني الأول للميني فوتبول رجال، على نظيره الغاني 1/2 ، في إطار منافسات الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتي تستضيفها جنوب افريقيا في الفترة من 20 إلى 29 سبتمبر الجاري، وهي البطولة المؤهلة لكأس العالم بأزربيجان 2025.

واحرز هدفي الفوز على غانا مروان عيسى ومحمود جمال سراييفو، وبالفوز على غانا يكون منتخبنا قد حقق العلامة الكاملة في الدور الأول بالفوز في مبارياته الثلاث على تشاد والكاميرون وغانا ليتصدر منتخبنا مجموعته .

ويلعب منتخبنا مباراته في الدور نصف النهائي أمام المنتخب الجنوب إفريقي صاحب الأرض والجماهير، بعد غدا الجمعة.

وكان منتخبنا الوطني قد ضمن التأهل إلى كأس العالم بأذربيجان مايو 2025 ، عقب فوزه على الكاميرون في اللقاء الماضي .

وفي إتصال هاتفي مع أحمد سمير سليمان رئيس بعثة منتخبنا الوطني للميني فوتبول ، ورئيس الاتحادين المصري والعربي للميني فوتبول ونائب أول رئيس الاتحاد الأفريقي، من جنوب أفريقيا ، وجه التهنئة للبعثة بالصعود للدور نصف النهائي، والتأهل لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وأعرب سمير عن سعادته بالأداء الذي يقدمه الفريق خلال مباريات البطولة.

وقال سمير :" خضنا مباراة اليوم أمام منتخب غانا باللاعبين الاحتياطيين، وذلك لإراحة الأساسيين ،قبل مباراة الدور قبل النهائي".

وشدد سمير على أن الهدف الآن هو الحفاظ على لقب كأس الأمم الأفريقية الغالي للمرة الثانية على التوالي .

وأضاف سمير أن جميع اللاعبين والجهاز الفني والطبي والإداري على قدر المسؤولية وان الاستعداد للدور قبل النهائي يبدأ من الليلة ، لأن رفع إسم مصر وإسعاد الشعب المصري هو منتهي غايتنا ، وأن لاعبي منتخب مصر جنود للوطن مهمتنا تكتمل في جنوب أفريقيا بتحقيق اللقب الغالي إن شاء الله والعودة به إلى وطننا الغالي مصر.

واختتم سمير تصريحاته أن قطار الميني فوتبول المصري أكد نجاحاته محليا وإفريقيا وعربيا وعالميا.

و يترأس أحمد سمير سليمان بعثة منتخبنا الوطني بجنوب افريقيا ، يرافقه اللواء طبيب الدكتور رضا عوض نائب رئيس الاتحاد وطبيب المنتخب ، والجهاز الفني المكون من : أنسى نبيل مديرا فنيا ، شريف عبد السلام مدربا عاما ، كريم احمد مدربا مساعدا ، ياسر عزت مدربا لحراس المرمى ، أشرف الليلي أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب ، وحيد عبدالغنى المدير الإداري للمنتخب ، واللاعبين : محمود الشناوى. على غزال ، عادل مجدي كامل ، محمود جمال فاروق ، طه محمود ، أحمد جابر إبراهيم ، يـؤنس يوسف فوزي ، مروان عيسي ، طارق باهى ، محمد علي ، هشام خميس ، اسلام ربيعة ، مصطفى فوزى ، حسام حسن ، وعلى حسين.

ويشارك في تحكيم البطولة 3 حكام مصريين هم هشام محمد ، السعيد اليمانى ، وعلاء الدين زيدان.