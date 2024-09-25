رئيس جامعة المنوفية يشهد مؤتمر إعلان الفائزين بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء دكتور علاء عبدالمعطي محافظ كفر الشيخ ، مؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات "الغربية ، المنوفية ، كفر الشيخ " في الدورة الثالثة لها وذلك تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذي تستضيفه محافظة الغربية بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة ،بحضور الدكتور محمود عيسى نائب محافظ الغربية ، و الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ،الدكتورة اماني الشيخ نائب رئيس جامعة كفر الشيخ ، اللواء أحمد أنور السكرتير العام لمحافظة الغربية، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية. ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالثلاث محافظات .

أعرب الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة عن سعادته بما حققه أبناء الجامعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من إنجاز خلال مشاركتهم بالمبادرة، مشيراً إلى أهميتها في تحفيز الأفكار الإبداعية، وتطبيق المعالجات البيئية المبتكرة على أرض الواقع، بما يسهم في مواجهة آثار تغير المناخ، مؤكداً علي الدور الفعال للجامعة في التوعية بقضايا البيئة، ومخاطرها، فضلاً عن حرص الجامعة الدائم على إجراء والأبحاث العلمية والأنشطة البيئية المختلفة.



وأشار رئيس الجامعة إلي أن أهداف المبادرة تدعم جهود الدولة المصرية للتحول الأخضر وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزز فرص الاستثمار البيئي والمناخي والحلول صديقة البيئة في مختلف المحافظات ،إلي جانب توافق المبادرة مع استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050، التي ترسخ لأهمية دمج آليات التكيف مع التغيرات المناخية في البرامج والمشروعات التنموية المختلفة.

هذا وقد وشهد الحفل استعراض سفراء المحافظات الثلاث لشرح مفصل لمشروعاتهم الفائزة .

️كما استعرض سفير محافظة المنوفية مشروعه بانوفا - الذي تقدمه Enactus Menoufia - و هي مجموعة متميزة من طلاب جامعة المنوفية و يهدف إلى تحويل مخلفات زراعة الموز في مصر إلى فرص اقتصادية مستدامة من خلال تقديم حلول بيئية مبتكرة فقام فريق Enactus Menoufia بابتكار مشروع بانوفا كحل شامل بهدف إلى إعادة تدوير مخلفات الموز وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة تسهم في تحسين البيئة وتعزيز الاقتصاد المحلي .

كما فاز مشروعين للجامعة في مجال مشروع تدوير المخلفات ومشروع المرأة الرائدة في مجال المشروعات الخضراء الذكية.

️ومن جانبه قدم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ااشكره لمحافظ الغربية على استضافة هذا الحدث الهام والحيوى والمشاركة فى هذا المؤتمر لتكريم أصحاب المشروعات الفائزة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثالثة ، إنطلاقاً من توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ المبادرة الوطنية والتي تستهدف إيجاد حلول وأفكار إبتكارية للمشكلات البيئية من خلال دمج البعد البيئي والتكنولوجيا الحديثة في التخطيط للمشروعات ، وذلك في إطار إستعداد مصر للمشاركة في مؤتمر المناخ COP 29 المقرر إنعقاده في مدينة باكوا في دولة أزربيجان ، تحقيقاً لاستراتيجية التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 وجذب الإستثمارات اللازمة نحو الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة والحد من آثار التغيرات المناخية .

️كما أعرب اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية عن سعادته بتنظيم هذا المؤتمر الهام لتكريم المشروعات الفائزة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في الثلاث محافظات إستعداداً لمشاركة مصر في مؤتمر المناخ COP 29 المقرر إنعقاده في مدينة باكوا في دولة أزربيجان، مؤكدا أن المشروعات الخضراء الذكية تعد الطريق نحو المستقبل فالمبادرة التي اطلقتها الحكومة تعتبر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية .

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وفي نهاية اللقاء تم تكريم ال 52 مشروع بواقع 18 مشروع لمحافظة كفر الشيخ والمنوفية و 16 مشروع لمحافظة الغربية تقديراً لإسهاماتهم المثمرة في نجاح المبادرة وتعظيم دور الدولة في التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ، كما تبادل المحافظون الدروع التذكارية .