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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

رئيس حزب التجمع: إسرائيل تستهدف الإبادة الجماعية للفلسطينيين بدعم أمريكي

سيد عبدالعال رئيس
سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع
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أعلن سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، دعم الحزب وتأييده للموقف الرسمي المصري، ممثل في الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والذي يشمل الدعم الكامل للقضية الفلسطينية، وحشد الدعم الدولي، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وطالب رئيس حزب التجمع، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لحزب التجمع للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان: " أوقفوا الحرب.. أوقفوا العدوان"، بضرورة وقف كافة أشكال التطبيع مع حكومة وشعب الكيان الصهيوني.

وتابع: "إن إسرائيل تستهدف الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني بدعم أمريكي فى مواجهة قرارات الشرعية الدولية".

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