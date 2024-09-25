لامين يامال وليفاندوفسكي يقودان تشكيل برشلونة أمام خيتافي

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني.

يستضيف فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، نظيره خيتافي على ملعب مونتجويك، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود النجم الشاب لامين يامال تشكيل برشلونة أمام خيتافي، رفقة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا.

ودفع فليك بأكثر من لاعب من العناصر الشابة في التشكيل الأساسي، لتعويض الغيابات التي ضربت الفريق الكتالوني في الفترة الأخيرة بسبب الإصابات.

يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الوصيف حتى الآن، بينما يأتي خيتافي في المركز التاسع عشر قبل الأخير بـ4 نقاط.

تشكيل برشلونة لمواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: إينياكي بينيا

خط الدفاع: جول كوندي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: إريك جارسيا - مارك كاسادو - بابلو توري

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا.