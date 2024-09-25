زكي القاضي: إسرائيل تقود حربا حقيقية ضد لبنان

قال زكي القاضي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني أن إسرائيل هدمت في نفسها اكتر من استهدافها غزة، كما ساهمت حربها في بناء جماعات أخرى مثل حزب الله وإيران، لافتا إلى أنه قبل 7 أكتوبر لم يطلق صاروخ واحد على إسرائيل لكنه حدث بعد هذا التاريخ نتيجة لما قامت به إسرائيل من عمليات ابادة، مشيرا إلى أن اسرائيل تقود حربا حقيقية ضد لبنان.

جاء ذلك خلال ندوة حزب الاتحاد، التي ينظمها تحت عنوان "التصعيد الحالي في لبنان ومصير الشرق المتوسط"، بحضور المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، الكاتب الصحفي محمد أبو شامة، الخبير الإعلامي المتخصص في الشئون العربية والدولية، ود. منى وهبه، أستاذ الاقتصاد الدولي، الوزير المفوض التجاري في السفارة المصرية ببيروت سابقا.

كما حضر من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، عضو التنسيقية، الدكتور عبد الله الشريف.

وأشار القاضى إلى أن إيران لها مشروع معروف للجميع، وقد استطاع أن يصنع دائرته في حوالي عدد من الدول، ومصالحه تدور حول البرنامج النووي، وسط غياب المشروع العربي الواضح.

وأضاف "القاضي" أنه يتوقع أن يدخل الاحتلال الإسرائيلي إلى جنوب لبنان برا وسيقوم بتدمير البنية التحتية هناك، ومن المتوقع أن يحدث ذلك في الأيام المقبلة، و ذلك حتي يقطع الصلة بين حزب الله والبيئة المحلية.

