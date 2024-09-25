إسرائيل تواصل عدوانها على لبنان.. حزب الله يعلن استهداف الموساد بصاروخ باليستى

استمر التصعيد العسكرى اليوم الأربعاء، بين إسرائيل وحزب الله. وفى اليوم الثالث للغارات الإسرائيلية على لبنان، شنت إسرائيل غارات جوية على الجنوب.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية: "منذ الساعة الخامسة فجراً (بالتوقيت المحلى)، شنت طائرات حربية معادية غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان، وأوقعت العديد من الضحايا". حيث قتل ما لا يقل عن ٥٥٨ شخصاً وأصيب ١٨٣٥ آخرون وفر آلاف المدنيين من مكان الغارات منذ يوم الإثنين الماضي.

وأعلن حزب الله، أنه أطلق صاروخاً اعترضته إسرائيل، باتجاه مقر الموساد بالقرب من تل أبيب، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب ومناطق في وسط إسرائيل، حيث أطلق حزب الله لأول مرة صاروخاً باليستياً باتجاه تل أبيب، وقرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأجيل سفره إلى نيويورك إلى اليوم الخميس بدلاً من مساء أمس الأربعاء.

وقبل إطلاق رشقة صواريخ مكثفة على جنوب حيفا والمروج، تم اعتراض معظمها، تبنت جماعة حزب الله إطلاق الصاروخ الباليستي على تل أبيب، مؤكدة في بيان أنه من نوع "قادر ١"، وأن هدفه كان مقر قيادة الموساد "المسئول عن اغتيال القادة وعن تفجير البيجرز وأجهزة اللاسلكي".

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب ومناطق بوسط إسرائيل، ثم أعلن بعد ذلك أنه صاروخ أرض أرض أُطلق من لبنان تجاه وسط إسرائيل وتم اعتراضه.

كما أعلن الجيش أن صاروخاً كان موجها إلى قاعدة جليلوت العسكرية وسط إسرائيل، وقد تم اعتراضه بواسطة منظومة "مقلاع داود".

