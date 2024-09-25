محمد صلاح ورقة مدرب ليفربول الرابحة أمام وست هام

أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة وست هام يونايتد، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يستضيف فريق ليفربول بقيادة نجمه محمد صلاح، اليوم الأربعاء، نظيره وست هام على ملعب أنفيلد، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود الأوروجوياني داروين نونيز تشكيل ليفربول أمام وست هام، رفقة البرتغالي دييجو جوتا والهولندي كودي جاكبو، بالإضافة إلى الدعم الهجومي من الوافد الجديد فيديريكو كييزا.

ويجلس محمد صلاح على مقاعد بدلاء ليفربول في مواجهة الليلة، ليصبح إحدى أوراق «سلوت» الرابحة أمام وست هام.

وتعد هذه المباراة، الأولى التي يجلس فيها محمد صلاح على دكة الاحتياط منذ بداية الموسم الجاري 2024-2025.

تشكيل ليفربول لمواجهة وست هام في كأس كاراباو

حراسة المرمى: كيليهير

خط الدفاع: جو جوميز - جاريل كوانساه - كونور برادلي - كوستاس تسيميكاس

خط الوسط: واتارو إيندو - كورتس جونز - فيديريكو كييزا

خط الهجوم: داروين نونيز - دييجو جوتا - كودي جاكبو.