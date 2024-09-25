التدخين أخطرها.. 7 عادات يومية سيئة تدمر رئتيك

يهتم الكثيرمن الأشخاص بالعناية الصحية للرئة والتأكد من أنها بحالة جيدة دائما ، وهناك بعض الأخطاء الشائعة يجب التوقف فورا عن ارتكابها وهي التي تعتبر ضارة بصحة الرئة ، لذلك يجب تصحيح هذه الأخطاء، والاهتمام الجيد بالفحوصات الطبيه والمتابعة الدورية المستمرة ، وممارسة الرياضة ومنها تمارين التنفس العميق ، وفقا لما نشره موقع thehealthsite هناك عادات سيئة يجب الابتعاد عنها وهي كالتالي :



عدم بقاء الجسم رطبا

الجفاف قد يقلل من وظائف الرئة ويزيد من خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي لذلك اشرب كمية كافية من الماء لأنه يساعد على تخفيف المخاط، مما يسهل إخراجه والتنفس.

التدخين أو التدخين الإلكتروني

من مسببات الضرر للرئة. حيث يؤدي التدخين في تلف أنسجة الرئة، ويضعف من وظيفتها، ويزيد من خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن وسرطان الرئة. والتدخين الإلكتروني ليس بديلا أكثر أمانا. بل هو أخطر لاحتوائه علي مواد كيميائية سامة والنيكوتين .

تناول الأغذية المصنعة والمقلية

إن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والمقلية يمكن أن يسبب الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم، مما يؤدي إلى إتلاف أنسجة الرئة. والأفضل من ذلك ، تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة الغنية بمضادات الأكسدة.

التعرض للتدخين السلبي

هناك بعض الأشخاص يتعرضون للتدخين السلبي بشكل فعال ، بسبب تواجدهم في مكان خطأ مما يعرض رئتهم لضررعن طريق استنشاق الدخان السلبي ، نظرا لاستنشاق مواد كيميائية سامة ومسببة للسرطان. فيجب تجنب الجلوس في مثل هذه البيئة.

عدم ارتداء الكمامات في المناطق الملوثة

يمكن أن يؤدي تلوث الهواء إلى إتلاف الرئتين بصورة خطرة ، وخاصة في المدن الصناعية . من المفيد ارتداء قناع يمكنه تصفية الجسيمات المحمولة جوا، وتقليل التعرض للجسيمات الدقيقة (PM)، وثاني أكسيد النيتروجين، والأوزون .

النوم مع إغلاق النافذة

إغلاق النافذة أثناء النوم قد يحبس ملوثات الهواء الداخلي، مما يجعلك تستنشقها طوال الليل.

من الأفضل فتح النوافذ للتهوية أو استخدام جهاز تنقية الهواء إلى تحسين جودة الهواء الداخلي.

عدم ممارسة الرياضة بشكل دائم

إن اتباع نمط حياة غير فعال يمكن أن يضعف عضلات الرئة ويقلل من وظائفها الحيوية ، يمكن أن يؤدي ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في صورة المشي أو ركوب الدراجات إلى تحسين سعة الرئة والصحة التنفسية بصورة أفضل .