موقف محمد عبدالمنعم.. تشكيل نيس لمواجهة سوسيداد بالدوري الأوروبي

أعلن فرانك هايس، المدير الفني لفريق نيس الفرنسي، الذي يضم بين صفوفه المدافع المصري محمد عبد المنعم، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة ريال سوسيداد الإسباني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الأولى من مباريات الدوري الأوروبي.

يستضيف فريق نيس بقيادة محمد عبد المنعم، اليوم الأربعاء، نظيره ريال سوسيداد على ملعب أليانز ريفيرا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود يوسوفا موكوكو تشكيل نيس أمام سوسيداد، رفقة الإيفواري إيفان جيساند، والجزائري بدر الدين بوعناني.

ويغيب محمد عبد المنعم عن التشكيل الأساسي لفريق نيس، حيث يجلس على مقاعد البدلاء للمباراة الثانية على التوالي.

انضم محمد عبد المنعم إلى نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، قادمًا من الأهلي لمدة 4 أعوام، فى صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون دولار.

تشكيل نيس لمواجهة ريال سوسيداد في الدوري الأوروبي

حراسة المرمى: بولكا

خط الدفاع: دانتي - بومبيتو - يوسوف

خط الوسط: كلاوس - روساريو - لوتشيت - بارد

وفي الهجوم: يوسوفا موكوكو - إيفان جيساند - بدرالدين بوعناني.