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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

محلل سياسي: الاحتلال يحاول تدمير البنية العسكرية لحزب الله

التراشق الصاروخي
التراشق الصاروخي
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قال الدكتور مكرم رباح الأكاديمي والمحلل السياسي إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمحاولة شل وتدمير البنية العسكرية لحزب الله بشكل ممنهج، ولكن عواقب هذه العملية هي سقوط المدنيين اللبنانيين.
وأضاف «رباح»، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، خلال برنامج «منتصف النهار»، المذاع عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن حزب الله لم يخطط  لتأمين المدنيين، ولا يوجد هناك دور  للدولة اللبنانية في حماية المواطنين من التراشق الصاروخي بين جيش الاحتلال وحزب الله.

وأكد أنه لا يمكن المراهنة على أن القدرة العسكرية والصاروخية لحزب الله تستطيع أن تستمر، فمع تعاقب الأحداث وتعاقب الأيام أصبح حزب الله يتكبد خسائر عديدة، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يستهدف فقط مخازن الأسلحة بل كذلك الورش التي تقوم بتصنيع منصات الصواريخ.

وتابع: «الخسائر المدنية اللبنانية أكثر بكثير من أي شئ علمًا بأن إسرائيل قبل أن تدخل في هذه العملية العسكرية قامت بتأمين الملاجئ لأهالي حيفا وأمنت المستشفيات الميدانية».
 

الاحتلال الإسرائيلي حزب الله التراشق الصاروخي