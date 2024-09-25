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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد مجلس الأمن الدولي

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش
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انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي بسبب "الانقسامات وانعدام الثقة" التي منعت بدورها وقف الحروب في غزة وأوكرانيا والسودان، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال جوتيريش: "السلام يتطلب العمل..والسلام يتطلب القيادة.. بدلا من ذلك، نشهد تعميق الانقسامات الجيوسياسية وانعدام الثقة".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى الانتهاكات المتكررة لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

وتابع: "من الضروري ألا يدخر أعضاء المجلس جهدا للعمل معا لإيجاد أرضية مشتركة".

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