كأس كاراباو.. ستيرلينج يقود تشكيل أرسنال أمام بولتون

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة بولتون، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كاراباو).

يستضيف فريق أرسنال، اليوم الأربعاء، نظيره بولتون على ملعب الإمارات، في لقاء ينطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود رحيم ستيرلينج تشكيل أرسنال أمام بولتون، ويعاونه البرازيلي جابرييل جيسوس وبوكايو ساكا، في ظل جلوس جابرييل مارتينيلي وكاي هافيرتز على مقاعد البدلاء.

ويواجه أرسنال، بولتون بعدما خاض مباراة قمة الدوري الإنجليزي أمام مانشستر سيتي في الجولة الخامسة، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

ويحتل أرسنال المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة، خلف مانشستر سيتي وليفربول وأستون فيلا.

تشكيل أرسنال لمواجهة بولتون في كأس كاراباو

حراسة المرمى: جاك بورتر

خط الدفاع: جوشوا نيكولز - كيويور - ريكاردو كالافيوري - لويس سكيلي

خط الوسط: ديكلان رايس - جورجينيو - نوانيري

وفي الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل جيسوس - رحيم ستيرلينج.