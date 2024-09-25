6 ملايين عينة سنويا.. فحص محطات المياه يوميا للتأكد من جودتها

كشف المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مصر بها 25 شركة تابعة للقابضة لمياه الشرب، ويتم إنتاج 25 مليون متر مكعب من المياه يوما.



وتابع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن كل محطة مياه في مصر تخضع لمعمل، مع وجود ما يقرب من 5 آلاف كيميائي، ومعامل مركزية، لمراجعة جودة وصلاحية المياه.

وذكر المهندس ممدوح رسلان، أنه يتم أخذ 6 ملايين عينة سنويا، للتأكد من جودة المياه بشكل يومي، موضحا أن هناك محطات يتم أخذ منها عينات كل ساعتين، للتأكد من صلاحية المياه.

كما أردف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن في حالة وجود عيب بإحدى محطات المياه؛ يتم وقف ضخ المياه من خلالها.

