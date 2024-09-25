رئيس حزب التجمع: دعم أمريكا لإسرائيل يخالف مبادئ حقوق الإنسان

أكد سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، وعضو مجلس الشيوخ، أن القضية الفلسطينية قضية أمن قومي مصري، وأن قيادة الكيان الإسرائيلي لا تسعى لاستعادة أسراها، ولكنها تستهدف قتل أكبر عدد ممكن من المدنيين من النساء والأطفال.

وقال رئيس حزب التجمع، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي لحزب التجمع للتضامن مع الشعب الفلسطيني، تحت عنوان: " أوقفوا الحرب.. أوقفوا العدوان": "إن العدوان الإسرائيلي انتقل إلى الضفة الغربية بالتعاون مع المستوطنين الإسرائيليين الذين يقتلون فى الفلسطينيين ويجرفوا أراضيهم برعاية أمريكا وتأييد مؤسسات دولية".

وتابع: "ما تقوم به أمريكا من دعم لإسرائيل لا يتفق مع القيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان وحق تقرير المصير الذي ينادوا به، ولكنه مجرد مصالح فقط".