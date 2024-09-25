مبابي ينافس جوهرة برشلونة على جائزة لاعب الشهر بالدوري الإسباني

أشعلت رابطة الدوري الإسباني «لا ليجا»، المنافسة على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر، حيث كشفت عن قائمة تضم 5 نجوم يتنافسون على الجائزة، على رأسهم كليان مبابي وجوهرة برشلونة لامين يامال.

وأعلنت رابطة «لا ليجا»، قائمة اللاعبين المرشحين لحصد جائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني، في الوقت الذي يتبقى فيه جولة واحدة على نهاية شهر سبتمبر، حيث تختتم منافسات الجولة الثامنة يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري.

ويتواجد النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد على رأس المرشحين، رفقة لامين يامال جوهرة نادي برشلونة.

5 لاعبين يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر

وشهدت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر، تواجد كل من، لامين يامال (برشلونة)، كيليان مبابي (ريال مدريد)، لو سيلسو (ريال بيتيس)، إينياكي ويليامز (أتلتيك بلباو)، وكارلوس فيسنتي (ألافيس).

وتنظم رابطة الدوري الإسباني، تصويتًا لاختيار أفضل لاعب في الشهر، حيث تتمكن الجماهير من المشاركة في اختيار الفائز من خلال التصويت عبر الموقع الرسمي للرابطة.

الجدير بالذكر، أن البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، حصد جائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس الماضي.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الوصيف حتى الآن.