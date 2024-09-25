بورشة عمل عن التحديات والحلول.. "الخدمات البيطرية" تحتفل باليوم العالمي لمرض السعار



نظمت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ورشة عمل رئيسية تحت عنوان "مرض السعار التحديات والحلول"

وقال د ممتاز شاهين رئيس الهيئة أن الورشة تناولت كل ما يتعلق بمرض السعار ووبائيته وطرق السيطرة عليه في إطار النهج العالمي للقضاء علي مرض السعار بحلول عام 2030.

وألقي "شاهين" كلمة الافتتاح والترحيب بالسادة الحضور في جميع المحافظات في ذات الوقت عبر برنامج زووم حيث تم اعطاء اشارة البدء لتنفيذ عدد 27 ورشة عمل بمديريات الطب البيطري بمختلف محافظات الجمهورية في نفس التوقيت اليوم الاربعاء الموافق 25/9/ 2024 لمناقشة التحديات والحلول وشارك في هذه الورش جميع الشركاء المعنيين بأعمال السيطرة علي مرض السعار( أساتذة الجامعات والمعاهد البحثية – المحليات – مديريات الشئون الصحية – جمعيات الرفق بالحيوان ومنسقي المجتمع المدني المعني بالرفق بالحيوان) ، حيث تم عرض تقديمي رئيسي علي مرض السعار وطرق السيطرة عليه من الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر وتناول شرح لدور الهيئة في أعمال السيطرة علي المرض وكيفية التعامل مع الكلاب الضالة تنفيذا لتوصيات المنظمات العالمية في هذا الشأن وتم عرض التجارب الناجحة بمديريات الطب البيطري ومن أهمها تجربة مدينة الشروق حيث تم التحصين للكلاب الضالة بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمجتمع المدني ومنسقيه وذلك تحت مظلة الصحة الواحدة ,

و أكد "شاهين" بأن الهيئة و مديرياتها في جميع المحافظات علي أتم الاستعداد للتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة للتحكم و السيطرة علي مرض السعار للحفاظ علي الثروة الحيوانية ووقاية الانسان من هذا المرض .

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