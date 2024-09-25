لتحقيق أهداف الدولة.. محافظ جنوب سيناء يلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

ألتقي اليوم اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ عن جنوب سيناء واستهل المحافظ اللقاء بالترحيب بنواب الشعب مشيدا بدورهم الوطني والشعبي والمجتمعي وادراكه الكامل لجهدهم العظيم في التواصل مع مواطني المحافظة .

وأبدى النواب عن تقديرهم العميق للجهد الوافر الذي قدمه المحافظ خلال الفترة الماضية منذ توليه المسؤلية ونشاطه الملحوظ والمبهر في كافه الاتجاهات مما ادى الى نقله نوعيه وخاصه في المجال التنموي ، والذي توج بلقاء فخامه رئيس الجمهورية بالأمس والعرض الرائع الذى شمل تقسيم المحافظة إلى خمسة قطاعات تنموية رئيسية، لكل قطاع طابعه الخاص وما يترتب علية من تحقيق تنمية شاملة وتعزيز فرص استثمارية واعدة،

وما نتج عنه اللقاء من توصيات سيكون لها الاثر البالغ في الارتقاء بالخدمات والذي يصب في خدمه المواطن السيناوي.

واشار المحافظ الى اهميه العمل الجماعي وتوحيد الجهود خلال الفترة القادمة والتي تتطلب جهودا غير عاديه والتركيز على عده مسارات هامه ومن اهمها تمكين الشباب ودعمهم والوصول الى اعماق القرى والوديان وحصر المطالب وتصنيفها وإعداد حلول لها قبل العرض ، والعمل على مواجهة كافة التحديات من اجل الوصول الى رضاء المواطن،

فضلا عن توصيل كافه الخدمات اليه وتعريفه بحقوقه وواجباته ، وكذا تقديم كافه الآراء والمقترحات من اجل تنشيط السياحة والعودة الى كافة عهدها بكافه مدن المحافظة،

كما اكد المحافظ على اهميه التكامل خلال الفترة القادمة والتعاون ما بين الجهاز التنفيذي والنواب من اجل حشد كافه الجهود لتحقيق اهداف الدوله والقيادة السياسية واستراتيجيتها.