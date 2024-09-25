فريد زهران: نتنياهو يسعى لتوسيع دائرة الحرب لتوريط أطراف أخرى في النزاع

ندد فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك على هامش المؤتمر المنعقد بحزب التجمع تحت عنوان «أوقفوا الحرب.. أوقفوا العدوان»،

وشدد على أن محاولات إبادة الشعوب لم تعد مقبولة تاريخيًا، وأن إرادة العالم لن تسمح بذلك، كما يتضح من صمود الشعب الفلسطيني وتغير الموقف العالمي.

وأضاف زهران أن نتنياهو لن يتمكن من تحقيق مشروع إبادة الشعب الفلسطيني، على الرغم من ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى وتدمير المباني، ويسعى لتوسيع دائرة الحرب لتوريط أطراف أخرى في النزاع.

ودعا زهران جميع الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها بدلاً من إلقاء اللوم على الآخرين، مؤكدًا على أهمية تعبئة الرأي العام العالمي ضد جرائم الاحتلال.

وشهد المؤتمر حضور عدد من القيادات السياسية، بما في ذلك النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، والنائب أحمد بلال، عضو المكتب السياسي ونائب رئيس الهيئة البرلمانية للتجمع، بالإضافة إلى السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، وممثلين عن عدد من الدول العربية.