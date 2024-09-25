بداية جديدة.. الكشف على 267 مواطنا بالعريش في يومها الأول

أكد الدكتور أحمد سمير بدر مدير مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء انه في إطار اعطاء أولوية أولى للعناية بالقري البعيدة والمناطق الأكثر احتياجًا انطلقت صباح اليوم قافلة بداية للكشف وتقديم العلاج لأهالي قرية السكادرة وتوابعها، ولمدة يومين، في إطار مبادرة رئيس الجمهورية «بداية » وضمن مبادرة 100 يوم صحة.

وقال الدكتور أسامة سالم، وكيل مديرية الصحة بالمحافظة،أنه تم الكشف وتقديم العلاج ل ٢٦٧ حالة وأن توجيهات الدكتور أحمد بدر بتفعيل دور إدارة القوافل بمديرية الصحة لخدمة المواطن بالأماكن البعيدة بالقرى والتجمعات بالشيخ زويد.

وأوضح أن القافلة تضم التخصصات الطبية وهي الجراحة العامة وأمراض الباطنة وطب الأطفال والنساء والولادة. عظام، جلدية "

وأشار الدكتور أحمد حسانين، منسق عام القوافل عن استمرار انطلاق القوافل الطبية لتحقيق الهدف بتوفير الكشف والعلاج للمواطنين بأماكن سكنهم بالأحياء والتجمعات والقرى على مستوى المحافظة.