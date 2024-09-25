أيمن مصطفى: موعد طرح أغنية "تفاح لبنان" حدد قبل الغارات

قال الفنان أيمن مصطفى أنه تم الإعلان عن موعد طرح أحدث أغانيه "تفاح لبنان" التي طرحها اليوم الأربعاء، قبل ما حدث من الغارات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان.

وتابع أيمن مصطفى في تصريح ل"البوابة نيوز":" الحمد لله لم أتلق تعليقات سلبية عليها بسبب توقيت الطرح، وجاءت التعليقات إيجابية، بالطبع نأسف للحروب وقتل الأبرياء ونتمنى انتهاءها من العالم، وكلمات الأغنية تقول يا دلعه لما بيضحك ضحكته ألحان خدوده بتحمر بلون تفاح لبنان، فجاءت الكلمات تشبيه لجمال الفتاة بجمال تفاح لبنان".

أغنية "تفاح لبنان" من كلمات محمد الغنيمي، ألحان وتوزيع أيمن مصطفى، جيتارات محمد مغربي، كيبورد تامر عتيبة، تصوير وفيديو مينا سمير.

يشار إلى أن أيمن مصطفى مطرب وملحن وموزع وسوليست بدار الأوبرا المصرية ومدرب كورال فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي وسبق أن قدم عدة أغاني من ألحانه بصوته وبصوت غيره من المطربين.

ومن أغانيه التي قدمها بصوته: كداب ، بره الصندوق ، إنسان عادي، من كتر أحزاني.

https://youtu.be/dBXvZf6XY8Y?si=wHCLcdWPJmMKMQHn