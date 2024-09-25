رئيس منطقة شمال سيناء الأزهرية يشهد الاجتماع الأول لمعلمي التربية الرياضية

شهد الشيخ مصباح العريف، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية، اليوم الأربعاء الاجتماع الأول لمعلمي التربية الرياضية، الذي نظمته إدارة رعاية الطلاب، للعام الدراسي الجديد، لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة التربية الرياضية وسبل التغلب علي المعوقات، بحضور محب أبو العزم، مدير رعاية الطلاب، وأسامة الرفاعي موجه أول التربية الرياضية، و إيمان رجب موجه التربية الرياضية.

وخلال الإجتماع أوصى الشيخ العريف الحضور بمزيد من الإهتمام بطلابنا، وضرورة تفعيل الأنشطة الرياضية بالمعاهد والأهتمام بطابور الصباح، وتشجيع الطلاب على الاشتراك في المسابقات والمبادرات وكل مايخص الأنشطة الرياضية، متمنيا لهم التوفيق في العام الدراسي الجديد.

كما تفقد اليوم الدكتور عادل السايس، مدير عام المنطقة للعلوم العربية والدينية، معهد بنين العريش الإعدادي الجديد، ومعهد العريش القديم الابتدائي، ومعهد آل بدوى الابتدائي و الإعدادى، ويطمئن على انتظام اليوم الدراسى داخل المعاهد، ويشدد على سرعة تسليم باقي الكتب الدراسية خلال هذا الأسبوع، مع ضرورة المتابعة اليومية للحالة الصحية للطلاب وسلامتهم.