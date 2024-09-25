محافظ شمال سيناء يترأس الاجتماع التنسيقي للاستعدادات لاحتفالات أكتوبر

ترأس اللواء دكتور خالد مجاور محمد محافظ شمال سيناء اليوم الأربعاء، الاجتماع التنسيقي لاستعدادات المحافظة لاحتفالات نصر اكتوبر المجيدة، في حضور اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ، اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، والقيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ علي أن إحتفال المحافظة بذكري انتصارات السادس من اكتوبر المجيدة ستكون مختلفة عن السنوات الماضية.

وأشار المحافظ إلي أن الاحتفالات تتضمن وضع اكليل الزهور علي قبر الجندي المجهول بساحة الشهداء بالعريش ، وإقامة منتدي الشباب بمشاركة ألف شاب من محافظات شمال و جنوب سيناء والإسماعيلية والسويس وبورسعيد، بجانب إقامة مهرجان الهجن بمضمار نادي الهجن الرياضي بالعريش.

من جانبه استعرض اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ، البرنامج الزمني لاحتفالات المحافظة بنصر أكتوبر المجيد.

وأشار اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، إلي التنسيق بين جميع الجهات وتحديد الاختصاصات لنجاح الاحتفالات.