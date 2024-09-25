إعلان النتائج النهائية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بشمال سيناء

أعلنت محافظة شمال سيناء عن النتائج النهائية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الدورة الثالثة 2024، وذلك بحضور اللواء ماهر هاشم سكرتير عام محافظة جنوب سيناء و المهندس حسن العلاقمي مسئول محافظة شمال سيناء و أحمد شراب العلاقات العامة للمحافظة وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وأكد اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء أن النتائج تضمنت فئة المشروعات الكبيرة مشروع إحياء زراعة النخيل و إستراتيجية الإدارة المتكاملة لنظام النتاج الزراعي وفئة المشروعات الصغيرة ومشروع تربية ديدان القز و مصنع قنديل البحر وفئة الشركات الناشئة و استخلاص عنصر الرصاص من الماء ومشروع واكب وفئة المبادرات باب رزق و مشروع هنبني ولادنا وفئة مشروعات المرأة مشروع صناعة الكليم السيناوي ومشروع جيو بارك ومشروع بنك الكربون.