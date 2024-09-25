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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

«عبد العاطي»: يجب النظر في استحداث آليات لتحسين اقتصاد الدول النامية

وزير الخارجية بدر
وزير الخارجية بدر عبد العاطي
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أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أهمية النظر في استحداث آليات مبتكرة وفعالة لتمويل التنمية، على غرار مبادلة الديون من أجل تحسين المناخ الاقتصادي، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية القائمة لتوفير المنح والتمويل الميسر اللازم لتحقيق التنمية في الدول النامية.

وأكد «عبد العاطي»، خلال كلمته أمام مجموعة العشرين، والمُذاعة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن مصر تُعَول على دور مجموعة العشرين في معالجة إشكالية تنامي مشكلة الديون السيادية للدول النامية، في إطار استحداث آليات شاملة وفعالة بالإدارة المستدامة لديون الدول منخفضة الدخل والمتوسطة التي تستضيف قرابة ثلثي فقراء العالم.

وتابع: «نؤكد أهمية تطوير أساليب مؤسسات التمويل العالمية والبناء المالي العالمي لتمكينها من دعم وتأييد الدول النامية في احتواء الآثار التراكمية للأزمات الدولية المتعاقبة»، معبرًا عن تقديره للجهد الذي تبذله الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين.

وزير الخارجية بدر عبد العاطي تمويل التنمية المناخ الاقتصادي مجموعة العشرين