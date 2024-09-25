السوبر الأفريقى.. جوميز يخصص فقرة خططية فى مران الزمالك

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة خططية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا.

وشهدت هذه الفقرة التركيز على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الأهلي.

وتولى البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الإشراف على هذه الفقرة، وحرص أعضاء الجهاز المعاون على تدوين كافة الملاحظات الفنية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبلة للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.