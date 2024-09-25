المتحدث الرسمي لدمياط : لا يوجد حالات في المستشفيات بسبب تلوث المياه

أكد الدكتور عمرو حنفي المتحدث الرسمي لمحافظة دمياط ، أن مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة آمنة تمامًا ومطابقة للمواصفات القياسية، وتخضع لرقابة مستمرة من فرق فنية متخصصة، لافتًا إلى أنه لا توجد أي حالات مرضية بالمستشفيات بسبب تلوث مياه الشرب.

وأضاف أنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات حول تلوث مياه الشرب في بعض المناطق بمحافظة دمياط، موضحًا أننا نثق في وعي المواطنين وعدم انسياقهم وراء مثل هذه الشائعات التي لا تستند إلى أى حقائق، أو معلومات صحيحة، وتستهدف إلى إثارة البلبلة.

كما أوضح أن محافظة دمياط تضع صحة المواطنين على رأس أولوياتها، وستبذل قصارى جهدها للحفاظ على استدامة جودة مياه الشرب، فى إطار حرصها على توفير حياة كريمة لجميع أبنائها.

وأهاب بوسائل الإعلام، توخي الحذر في تناول أي معلومات، والتأكد أولاً من صحتها من خلال مصادرها الرسمية قبل نشرها، إعلاءً للمصلحة الوطنية.

قال اللواء أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في دمياط أنه لا حقيقة لما تردد حوّل تلوث مياه الشرب في دمياط وما قيل حول عدم تناول مياه الشرب لعدة ساعات بعد أن تم تداول مقطع صوتي حول تلوث مياه الشرب وتم تداوله عبر تطبيق الواتساب لمدة ساعة حيث قال رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أنه لا صحة لما يتردد على وسائل التواصل الاجتماعي أو رسائل متداولة عبر الواتساب، بشأن سوء جودة مياه الشرب وضرورة الامتناع عن تناولها.

وأكد شاهين في تصريحات له أن مياه الشرب التي توفرها شركة مياه الشرب آمنة تمامًا ومطابقة للمعايير والمواصفات القياسية ويتم مراقبتها علي مدار الساعة من خلال منظومة المعامل والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، وشركاتها التابعة بالإضافة إلي الدور الرقابي لجهاز تنظيم مياه الشرب وحماية المستهلك، ووزارة الصحة والسكان.

