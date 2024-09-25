وزير الخارجية: الجيش الإسرائيلي يستخدم سلاح التجويع والترويع في غزة

قال بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن الاستقطاب والانتقائية في التعامل مع التحديات الراهنة يفاقم حالة الاحتقان الدولي وعدم اليقين وصعوبة التنبؤ بما هو قادم.. فضلًا عن إخفاق النظام الدولي الحالي في التعامل مع جذور ومسببات الأزمات الراهنة".

وشدد «عبدالعاطي»، خلال كلمته أمام مجموعة العشرين، والمُذاع عبر «القاهرة الإخبارية»، على عدم قدرة النظام الدولي الحالي على مواكبة وتيرة التطورات التي نشهدها، لافتًا إلى أنّ ما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية خير برهان على إخفاق النظام الدولي في التعامل مع مسببات الأزمات.

ولفت إلى أن ماكينة الحرب الإسرائيلية تحصد المزيد من الأرواح وتخلف الدمار وتُفاقم الوضع الإنساني في حرب انتقامية ضد قطاع غزة وأبنائه وبنيته التحتية ومنظومته الصحية، مؤكدًا أنه في هذه الحرب بقطاع غزة يستخدم فيها الجيش الإسرائيلي سلاح التجويع والحصار والترويع.