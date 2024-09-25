ستارمر يعرب عن قلقه الشديد بشأن التصعيد المتزايد في الشرق الأوسط

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأربعاء، عن قلقه الشديد بشأن التصعيد المتزايد في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وعندما سئل ستارمر، عما إذا كان سيضع قوات على الأرض للمساعدة في إجلاء البريطانيين من لبنان إذا أصبح ذلك ضروريا، قال: "لن أدخل في تفاصيل خطط الإخلاء. وضعنا تدابير للطوارئ."

وبشأن التصعيد الأخير، أضاف رئيس الوزراء البريطاني: "هنا في نيويورك، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنا واضح جدا جدا أن هذا وضع خطير الآن ويجب على جميع الأطراف التراجع من حافة الهاوية، لوقف التصعيد."

وتابع: "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار وهذا يحتاج إلى تسوية بالوسائل الدبلوماسية. لكنني قلق للغاية بشأن التصعيد المتزايد الذي ليس فقط يحدث يوما بعد يوم، ولكن تقريبا ساعة بساعة في الوقت الحالي."