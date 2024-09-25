السوبر الأفريقي.. الكشف عن كرة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الأربعاء، رسميًا عن الكرة الرسمية لمباراة نهائي السوبر الأفريقي 2024، التي تجمع بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك.

يشارك الأهلي في السوبر الأفريقي بعد حصوله على لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي.

بينما يخوض الزمالك نهائي السوبر الأفريقي 2024، بعدما تفوق على نهضة بركان المغربي، للمرة الثانية في تاريخه.

تصميم كرة السوبر الأفريقي

حرصت شركة بوما، الراعي الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، على تقديم تصميم مميز للكرة يعكس ثقافة القارة السمراء.

تتميز الكرة الجديدة بلونين أساسيين هما البرتقالي والأسود، مع زخارف ورسومات مستوحاة من التراث الأفريقي، كما يحمل سطح الكرة شعار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وتضيف الكرة الجديدة لمسة جمالية خاصة لمباراة السوبر الأفريقي بين الزمالك والأهلي، إذ تعكس اهتمام الاتحاد الأفريقي بتقديم كل ما هو جديد ومميز لعشاق كرة القدم في القارة.

تقام مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي والزمالك، على ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، يوم الجمعة المقبلة، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.