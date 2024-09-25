نائب محافظ دمياط يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة

أجرت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية، رافقها خلالها الدكتور أيمن أبو بيه المستشار الهندسى بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء ، والدكتور ناصر هاشم منسق فنى بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى دار الهندسة " الجهة الاستشارية " .

واستهلت المهندسة شيماء الصديق جولتها بتفقد مركز شباب كفر سعد البلد ، الذى شهد أعمال إحلال وتجديد ضمن مشروعات قطاع الشباب والرياضة بالمبادرة، حيث ناقشت نائب محافظ دمياط والدكتور أيمن ابو بيه ، آليات تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها بالمركز قبل تنفيذ أعمال التسليم ، كما قاما بتفقد الملعب السباعي بالمركز، حيث تم خلال الزيارة التأكيد على الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المحددة.

وواصلت " نائب محافظ دمياط " جولتها بذات القرية ، بتفقد محطة معالجة صرف صحى كفر سعد البلد ، لمتابعة الأعمال الجارية بها والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لخدمة قرى كفر شحاتة ، النواصرية ، دار السلام ، البدراوى ، حيث اطلعت مع الدكتور أيمن ابو بيه على الموقف التنفيذى للمحطة ونسب الإنجاز بها حيث بلغت نسبة الأعمال المدنية معدل ٩٥% ، و الأعمال الكهروميكانيكية معدل ٥٢% ، وناقشا المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ لتخطيها وجهت " المهندسة شيماء الصديق " بالدفع بعجلة العمل بالمشروع للانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى.

وخلال الجولة أيضًا، تابعت " نائب محافظ دمياط " مستجدات التنفيذ بمشروع محطة معالجة قرية السوالم التى تأتى أيضًا ضمن المشروعات التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لخدمة قريتي الزهراء والسوالم ، واطلعت على موقف التنفيذ التى بلغت معدل ٩٥ % للأعمال المدنية و نسبة ٤٠% للأعمال الكهروميكانيكية و ناقشت سُبل تخطى المعوقات لنهو المشروع فى إطار الخطة الزمنية.

وبذات القرية ، تفقدت " المهندسة شيماء الصديق " مشروع توسعات وإعادة تأهيل محطة مياه السوالم ، التى تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتابعت موقف التنفيذ لنهو المشروع الذى يخدم قريتي السوالم وكفر شحاتة ، حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال المدنية ٨٥% و الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة ٦٠% .

ووجهت " نائب محافظ دمياط "خلال الزيارة على الالتزام باجراءات السلامه المهنية للحفاظ على سلامة المهندسين والعاملين بمواقع المشروعات.

وأكدت " نائب محافظ دمياط " أنه وفى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، يتم تنفيذ سلسلة متتالية من الاجتماعات التنسيقية والجولات الميدانية للوقوف أولاً بأول على آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد، لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ، والانتهاء من المشروعات المدرجة بها ، و تشغيلها ، لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.