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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

نائب محافظ دمياط يتفقد أعمال مبادرة حياة كريمة

حياة كريمة
حياة كريمة
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أجرت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، جولة ميدانية،  رافقها خلالها الدكتور أيمن أبو بيه المستشار الهندسى بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء ، والدكتور ناصر هاشم منسق فنى بالمكتب الفنى لرئيس مجلس الوزراء ، لمتابعة معدلات التنفيذ بعدد من المشروعات المدرجة بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمركز كفر سعد، بحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى دار الهندسة " الجهة الاستشارية " .

واستهلت المهندسة شيماء الصديق جولتها بتفقد مركز شباب كفر سعد البلد ، الذى شهد أعمال إحلال وتجديد ضمن مشروعات قطاع الشباب والرياضة بالمبادرة، حيث ناقشت نائب محافظ دمياط والدكتور أيمن ابو بيه ، آليات تلافى كافة الملاحظات التى تم رصدها بالمركز قبل تنفيذ أعمال التسليم ، كما قاما بتفقد الملعب السباعي بالمركز،  حيث تم خلال الزيارة التأكيد على الالتزام بالمواصفات والاشتراطات المحددة. 

وواصلت " نائب محافظ دمياط " جولتها بذات القرية ، بتفقد محطة معالجة صرف صحى كفر سعد البلد ، لمتابعة الأعمال الجارية بها والتى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لخدمة قرى كفر شحاتة ، النواصرية ، دار السلام ، البدراوى ،  حيث اطلعت مع الدكتور أيمن ابو بيه على الموقف التنفيذى للمحطة  ونسب الإنجاز بها حيث بلغت نسبة الأعمال المدنية معدل ٩٥% ، و الأعمال الكهروميكانيكية معدل ٥٢% ، وناقشا المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ لتخطيها وجهت " المهندسة شيماء الصديق " بالدفع بعجلة العمل بالمشروع للانتهاء منه وفقًا للجدول الزمنى.

وخلال الجولة أيضًا، تابعت " نائب محافظ دمياط " مستجدات التنفيذ بمشروع محطة معالجة قرية السوالم التى تأتى أيضًا ضمن المشروعات التى تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي،  لخدمة قريتي الزهراء والسوالم ، واطلعت على موقف التنفيذ التى بلغت معدل ٩٥ % للأعمال المدنية و نسبة ٤٠% للأعمال الكهروميكانيكية و ناقشت سُبل تخطى المعوقات لنهو المشروع فى إطار الخطة الزمنية.

وبذات القرية ، تفقدت " المهندسة شيماء الصديق " مشروع توسعات وإعادة تأهيل محطة مياه السوالم ، التى تنفذها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي،  وتابعت موقف التنفيذ لنهو المشروع الذى يخدم قريتي السوالم وكفر شحاتة ، حيث بلغت نسبة التنفيذ للأعمال  المدنية ٨٥% و الأعمال الكهروميكانيكية بنسبة ٦٠% .

ووجهت  " نائب محافظ دمياط "خلال الزيارة على الالتزام باجراءات السلامه المهنية للحفاظ على سلامة المهندسين والعاملين بمواقع المشروعات.

وأكدت " نائب محافظ دمياط " أنه وفى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط،  يتم تنفيذ سلسلة متتالية من الاجتماعات التنسيقية والجولات الميدانية للوقوف أولاً بأول على آخر التطورات بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بمرحلتها الأولى بمركز كفر سعد،  لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ،  والانتهاء من المشروعات المدرجة بها ، و تشغيلها ، لتوفير كافة الخدمات للمواطنين.

دمياط احداث دمياط حياة كريمة - مبادرة حياة كريمة