إلهام شاهين: تصوير فيلم الحب كله هيرجع قريب وبشكر نقابة المهن السينمائية

وجهت الفنانة إلهام شاهين الشكر إلى نقابة المهن السينمائية، وذلك بعد إصدار النقابة بيان حول واقعة حريق الديكورات الخاصة بفيلم “الحب كله” بالحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام بيان نقابة المهن السينمائية، ووجهت الشكر لهم.



بيان نقابة المهن السينمائية



وجاء منشور الفنانة الهام شاهين “شكرا للسيد نقيب المهن السينمائية و رئيس الإتحاد العام للفنانين العرب مسعد فودة، وصلتنا رسائلك .. و بينهم يوم واحد”.

منشور الفنانة إلهام شاهين



وتابعت الفنانة الهام شاهين “ كان المفترض أن نبدأ اليوم التصوير فى فيلمنا الحب كله، و لكن قدر الله و ما شاء فعل، وبإذن الله سنبدأ التصوير قريبا رغم كل الظروف، و نعدكم أن نقدم فيلم يشرف السينما المصرية و يستمتع الجمهور بمشاهدته، تحياتى و شكرا لدعمكم و مساندتكم”.

يشار إلي أنه نشب حريق في الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي خلال الأيام القليلة الماضية، بديكورات فيلم الحب كله الذي يتم تصويره حاليًا بالحي، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بالجيزة إلى مكان الحادث، للسيطرة عليه، حيث قامت بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء بالتعاون مع إدارة الحماية المدنية بقطاع أمن المدينة، وقاموا بالتعامل الفوري مع الحريق وتمكنوا من السيطرة عليه تمامًا والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى، ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح.