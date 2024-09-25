محافظ الجيزة يتفقد سير العملية التعليمية بمدرسة جمال عبد الناصر بأطفيح

قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة تفقدية بمدرسة جمال عبد الناصر للتعليم الأساسي بمركز ومدينة أطفيح لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بالعام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٥.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية وحجرات الاوساط والأنشطة للوقوف على المناهج التعليمية المقررة علي الطلاب وكذلك مستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول .

وأكد محافظ الجيزة على مدير مديرية التربية والتعليم بالتشديد علي مديرى الإدارات التعليمية بمتابعة انتظام اليوم الدراسى وتسكين مشرفي الأدوار يومياً لتأمين حركة الطلاب داخل المدارس حفاظاً على سلامتهم .

وأشار محافظ الجيزة بأنه تمت مراعاة دخول الصفوف الدراسية تدريجياً خلال الأسبوع الأول لتلاشي حدوث تداخل بين المراحل التعليمية حفاظا علي آمن وسلامة الطلاب .

وأستمع محافظ الجيزة خلال جولته لمطالب عدد من الاهالي والعاملين بالمدرسة لبحث شكواهم وتوجيه المختصين بوضع الحلول العاجلة لها .

لافتا ان العملية التعليمية تخضع لمتابعه دورية لضمان سريانها بانتظام مشيراً انه يتم بشكل دوري إجراء الصيانات اللازمه للمدارس حفاظاً على سلامه الطلاب.

رافق المحافظ خلال جولته ابراهيم الشهابى نائب المحافظ و ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم ومحمد نور السكرتير العام المساعد واللواء أحمد فتحي قائد شرطة المرافق بالجيزة هشام عطية زين العابدين رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية منطقة الجيزة والأستاذ عز آمين رئيس مركز ومدينة أطفيح ، والسادة عبد الوهاب خليل وشحاته ابو زيد أعضاء مجلس النواب.