شادي المنزلاوي يكشف عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب

كشف الدكتور شادي المنزلاوي، الخبير الاقتصادي، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب، موضحًا أن هناك عدة عوامل أسهمت في زيادة قيمة المعدن الأصفر.

وأكد “المنزلاوي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أنه كان متوقعًا أن يشهد عام 2024 زيادة في أسعار الذهب وذلك بسبب مجموعة من العوامل، أبرزها خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، موضحًا أن الطلب المتزايد على الذهب من قبل المستثمرين كملاذ آمن ساهم في ارتفاع الأسعار، حيث بدأ العديد من المستثمرين في سحب أموالهم من السوق الأمريكي عقب قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.

وأشار إلى أن هناك أيضًا عوامل غير اقتصادية أثرت على سوق الذهب، مثل التوترات الجيوسياسية في مناطق عدة، وخاصة في الشرق الأوسط، حيث كان آخرها التوترات في لبنان، مؤكدًا أن الصين بدأت تزيد من إقبالها على شراء الذهب، مما ساهم في ارتفاع الأسعار عالميًا، وخاصة منذ بداية أزمة كورونا.

ولفت إلى أن الاستثمار في الذهب ينبغي أن يكون طويل الأجل، حيث يجب على المستثمرين ألا يحتاجوا إلى الأموال المستخدمة في شراء الذهب، وينبغي عليهم انتظار زيادة الأسعار لتحقيق الأرباح والبيع في الوقت المناسب.