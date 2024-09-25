السوبر الافريقى.. تدريبات قوية لحراس الزمالك استعدادًا لمواجهة الأهلى

خاض محمد عواد ومحمد صبحي ومحمود الشناوي ثلاثي حراسة مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، تدريبات قوية خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالسعودية، استعداداً لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المُقبل على ملعب المملكة أرينا.

وقام لويس فيسنتي مدرب حراس المرمى بالفريق، بتقسيم الحصة التدريبية الخاصة بالحراس إلى فقرتين، الأولى تضمنت تدريبات تأهيلية لعدة دقائق لرفع معدلات اللياقة البدنية للحراس.

وشهدت الفقرة الثانية التركيز على التدريبات الفنية، منها التسديد على المرمى من أماكن متنوعة، بجانب التعامل مع الكرات العرضية.

وحرص لويس فيسنتي على الاجتماع بالثلاثي و طالبهم بمواصلة التركيز والعمل بكل قوة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.