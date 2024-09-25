في لقائه بسيناتور ديموقراطي بالشيوخ الأمريكي.. وزير الخارجية يحذر من توسيع الصراع في المنطقة

الأربعاء 25/سبتمبر/2024 - 10:14 م

حذر الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مما تحقق بالفعل من توسيع لرقعة الصراع من خلال الضربات الإسرائيلية الحالية على لبنان.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الأربعاء مع السناتور الديمقراطي كريس كونز، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن الارتياح للتقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.. مشيراً لانعقاد الجولة الجديدة من الحوار الإستراتيجي مؤخراً، بالإضافة إلى انعقاد الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين يوميّ 4 و5 سبتمبر الجاري في واشنطن، والإعداد لعقد منتدى مستقبل مصر الاقتصادي بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية خلال النصف الأول من العام القادم، وغيرها من الفعاليات، وبما يعكس الطابع الإستراتيجي للعلاقات التي تحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين في إطار من التعاون والثقة والاحترام المتبادل.

وعرض الوزير عبد العاطي أوجه التقدم التي نجحت مصر في تحقيقها في مختلف المجالات بما في ذلك على صعيد حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة التعامل مع حقوق الإنسان بمنظور متكامل وغير انتقائي يأخذ في الاعتبار كافة أبعاد المنظومة الحقوقية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

واستعرض الدكتور عبد العاطي محددات موقف مصر فيما يتعلق بالحرب على غزة، مشدداً على ضرورة التوصل لوقف فورى لإطلاق النار، تمهيداً للمضي قدماً نحو تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وبما يكفل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

كما سلط الوزير الضوء على وجود علامات استفهام حول ضعف التفاعل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في غزة.. داعيا إلى تجنب سياسة المعايير المزدوجة.

وشدد وزير الخارجية على ضرورة إيلاء الأزمة في السودان الاهتمام الكافي لإنهاء معاناة الشعب السوداني.