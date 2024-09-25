خبير شؤون إسرائيلية : الحديث عن استهداف نصف قدرات حزب الله غير صحيح

قال الدكتور نزار نزال، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن التصريحات التي صدرت أمس عن استهداف 50% من قدرات حزب الله كلام غير دقيق.

وأشار، إلى أنه يعتقد أن هذا الأمر مرتبط بما يدور في الشارع الإسرائيلي من الداعمين لحكومة الاحتلال، في ظل وجود نفور في حكومة نتنياهو لما يتعلق بما يحدث في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأضاف «نزال»، خلال مداخلة على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك تخبط واضح في حكومة الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص تصريح استهداف 50% من قدرات حزب الله.

وأغرب عن اعتقاده أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي ستقوم بشن هجوم شرس جدا على لبنان وهذا الهجوم سيكون ساحق على جنوب لبنان خاصة في الأماكن المتوقع وجود حزب الله فيها.

وأكد أنه بعد تنفيذ قوات الاحتلال الإسرائيلي لهذا الهجوم، وبعد إعلان عدد كبير من الشهداء والجرحى، ستسمح إسرائيل للحراك الدبلوماسي، متابعا: «استهداف تل أبيب من قبل صواريخ حزب الله يحمل رسائل لأصحاب الرأي في إسرائيل.



