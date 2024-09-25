تصادم سيارات وانقلاب حمولة طماطم أعلى الطريق الإقليمي ببنها

شهد الطريق الإقليمي اتجاه بنها، توقف الحركة المرورية بسبب تصادم عدة سيارات ببعضها البعض، وأسفر الحادث عن انقلاب حمولة طماطم من أعلى سيارة نقل.

تلقى الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارا من العميد محمد البطوطي مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارات ببعضها البعض.

وأسفر الحادث عن انقلاب حمولة طماطم من أعلى سيارات النقل، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية لرفع آثار الحادث من الطريق، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمرور القليوبية من رفع السيارات وتجنيبها للحفاظ على السيولة المرورية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حادث الطريق الإقليمي

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