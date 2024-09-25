في اليوم العالمي لمنع الحمل.. هذه هى أغرب خرافات وسائل تحديد النسل

يوافق اليوم 26 سبتمبر الاحتفال باليوم العالمي لمنع الحمل، وهو المعني بالاهتمام بنشر الوعي حول كل ما يهم جوانب وسائل منع الحمل، خاصة أنه من الصعب استخدام وسائل منع الحمل المناسبة والأمنة ، لذا وفقا لتقرير موقع "thehealthsite"، من الأفضل اختيار وسيلة حمل مناسبة فعالة وأمنة بدونة أضرار ، لأنها تحميكي من خطر الأمراض المتعددة لصحة المرأة .

أغرب الخرافات حول وسائل منع الحمل :

على الرغم من أهمية وسائل منع الحمل إلا أن هناك عددا من المعتقدات الخاطئة والخرافات والشائعات الكاذبة أهمها نبرزها فى التقرير التالى:

الخرافة الأولى: لا يمكن للمرأة المرضعة أن تكون حاملا

حقيقة: إذا كنت ترضعين طفلك رضاعة طبيعية فهذا لا يعني أنك لن تكوني حامل. لأن الرضاعة الطبيعية تزيد من مستويات الهرمون الذي يمنع التبويض. وبالتالي، صحيح أن الحمل يكون نادرا في خلال أول 6 أشهر بعد الولادة، لكن لا يمنعه بنسبة 100%.

الخرافة الثانية: ممارسة العلاقة الزوجية قبل التبويض لن تجعلك حاملا

الحقيقة: يظن الكثيرمن الأشخاص أن أفضل أشكال منع الحمل هو ممارسة الجنس فقط خلال الأيام الآمنة قبل الدورة الشهرية، ولكن هناك خطأ شائع في هذه الطريقة، لأنه من الصعب تحديد فترة التبويض المؤكدة للمرأة تماما ، لأن دورات الحيض قد تتغير من شهر لآخر، أيضا الحيوانات المنوية يمكن أن تعيش داخل جسم المرأة لمدة تصل إلى 5 أيام، ويمكنك بسهولة الحمل في الأيام التي سبقت الإباضة.

الخرافة الثالثة: ​​حبوب منع الحمل آمنة وتمنع الحمل 100%

الحقيقة: نحن نتحدث عن وسائل منع الحمل عن طريق الفم ، ولكن لا تصبح حبوب منع الحمل فعالة بمجرد تناولها، فالأمر يحتاج إلى 7 أيام على الأقل لبدء عملها، لأنها تحتوى على هرمونات ترتبط بالهرمونات الطبيعية للمرأة لمنع التبويض، لذلك يجب عليك دائما استخدام تقنية إضافية مثل الواقي الذكري لمنع الحمل غير المرغوب فيه.