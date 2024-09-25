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الأربعاء 25 سبتمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

السوبر الأفريقي.. تدريبات بدنية وتأهيلية للزمالك استعداداً لمواجهة الأهلي

مران الزمالك
مران الزمالك
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خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، فقرة تدريبات تأهيلية خاصة للاعبين خلال المران الذي أقيم مساء اليوم الأربعاء، على ملعب نادي الشباب بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، استعدادًا لمباراة السوبر الأفريقي أمام الأهلي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الحصة التأهيلية إلى فقرتين، الأولى تضمنت تدريبات تأهيلية متنوعة سواء بالركض حول الملعب أو أداء تدريب باستخدام الأدوات المخصصة.

وتضمنت الفقرة الثانية تدريبات خفيفة باستخدام الكرة، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين للتمرير فيما بينهم.

وتولي جواو ميجيل مخطط الأحمال و ماريو تومليانوفينش مدرب الأحمال قيادة هذه الفقرة  بجانب باقي أعضاء الجهاز المعاون.

وحرص جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على متابعة حالة اللاعبين البدنية من خلال معاونيه الذين قاموا بتدوين كافة التفاصيل الخاصة بالحصة التأهيلية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء يوم الجمعة المقبلة للمنافسة على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.

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