بوتين: إسهام بريكس في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن إسهام دول "بريكس" في الاقتصاد العالمي يتجاوز مؤشرات مجموعة السبع وتستمر في النمو.

وأضاف بوتين خلال اجتماع موسع لهيئة رئاسة مجلس الدولة حول مسألة تنمية الصادرات، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) أن "بريكس" كانت حصتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي 16.7% في عام 1992، ومجموعة السبع 30.5 %، وفي عام 2022، كانت حصة مجموعة السبعة 30.5%، وبريكس 31.4%، وتشير التوقعات إلى أنه في عام 2028 ستكون حصة مجموعة السبع 27.9%، وبريكس 33.8%.

وأكد بوتين أن الشراكات الاستراتيجية القوية هي الأساس في تشكيل أسواق المستقبل، لافتا إلى أن حصة المدفوعات بالروبل للصادرات الروسية تقترب من 40%، في حين أن حصة العملات الغربية في هذه المعاملات آخذة في الانخفاض، وتواصل روسيا العمل في هذا الاتجاه.

وأشار بوتين إلى أن روسيا أصبحت بالفعل واحدة من المصدّرين الرئيسيين للإمدادات الغذائية في العالم، مؤكدا استعداد الشركات الروسية لإنتاج مجموعة ضخمة من السلع ذات التقنية العالية مع الترويج لها بشكل فعال في الخارج.

وأوضح الرئيس الروسي أن صادرات روسيا من السلع النهائية ارتفعت بنسبة 5% في 7 أشهر لتصل إلى 89.8 مليار دولار، لافتا إلى أن المشروع الوطني لدعم الصادرات سيبدأ العام المقبل وسيمتد حتى عام 2030.